ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

النساء يتفوقن على الرجال في الشخير.. دراسة جديدة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:56 ص
صدى البلد
كريم جمال
توصلت دراسة جديدة أن النساء الأصغر سنا يتفوقن على الرجال في الشخير، بعد ما توصلت الدراسة الاستقصائية حول اضطرابات النوم، التي أجراها المستشفى الوطني الملكي للأنف والأذن والحنجرة، أن هناك تحولا واضحا فيما يخص الشخير.

وبحسب روسيا اليوم، في حين أن 31% من الرجال المشاركين في الدراسة، عانوا من الشخير الحاد 3 مرات في الأسبوع، بلغت نسبة النساء اللواتي تسببن بالضجة الليلية بسبب الشخير 34%، من الفئة العمرية 25-34.

ومع ذلك، فإن الفئات العمرية الأكبر سنا التي عانت من الشخير، انحصرت بين الرجال. ولدى الفئة العمرية التي تتراوح بين 55 و64 عاما، عانى 45% من الرجال من الشخير، بينما سُمع هذا الضجيج الليلي لدى 35% من النساء في منتصف الليل.

وفي وقت سابق من هذا العام، ربطت الدراسات الشخير بالخرف، حيث قال الباحثون إن الشخير العالي يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لمشاكل الخرف وضعف الذاكرة.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، والذي غالبا ما يسبب الشخير الثقيل، سجلوا نقاطا ضعيفة في اختبارات الذاكرة، كما يوجد لديهم تغييرات في الدماغ مرتبطة بالخرف.

يذكر أن الشخير أمر شائع لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر، ويتسبب في ضيق جدران الحنجرة أثناء النوم، ما يوقف التنفس.

ترشيحاتنا

الفريق الجنائي يجمع عينات من القنصلية السعودية بشأن خاشقجي

القوى العاملة تسلم ورثةعامل مصري بالسعودية شيكا بـ155 ألف جنيه

مي عبدالحميد: 17 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري لـ 200 ألف مستفيد من المليون وحدة

توقف يوتيوب عن العمل.. والشركة توضح السبب

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو

اختطاف عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع باكستان

كاتب يشبه مصر بقطاع غزة والسادات بالسنوار.. إسرائيل لا تفيق من غطرستها إلا بضربات موجعة.. وشكوك حول استيعاب تل أبيب لدرس 1973

كاتب سعودي: الإخوان وراء اختفاء جمال خاشقجي

حسام مغازي: القوى الناعمة مهمة في المؤتمرات الدولية عن سد النهضة

تطهير محيط مفوضية اللاجئين بأكتوبر من الإشغالات.. صور

ربيعة يعود للمشاركة في المباريات بعد غياب 10 شهور

حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

تعرف على دور وزارة الإنتاج الحربي في مشروعات محطات تحلية المياه
طريقة إعداد الدجاج بالكاري والثوم
يوهانسن: قبول 33 مدرسة من 75 تقدموا للحصول على شهادة جودة التعليم.. فيديو
يوهانسن: منظومة تطوير التعليم طموحة ومبشرة بالخير
متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟