تمارين رياضية صباحية لشد وتنحيف البطن.. فيديو

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الصباحية لشد وتنحيف البطن، وشاركه في أداء التمارين الإعلامية فرح طه.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم "الأربعاء"، إن تمارين شد عضلات الجسم والاطالة مهمة للغاية، خاصة تمارين شد عضلات البطن التي تساعد في الحصول على الشكل المثالي لعضلة البطن.



وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.