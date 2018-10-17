محافظ الإسكندرية يفاجئ منطقة حجر النواتية

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بجولة مفاجئة لمنطقة حجر النواتية والشوارع المتفرعة منها بنطاق حي شرق، للوقوف على مستوى المرافق من صرف صحي وطرق واسفلت بتلك الشوارع علي أرض الواقع، والتأكد من جاهزية شنايش الأمطار وتطهيرها استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، وكذا التعرف علي جميع احتياجات ومطالب الأهالي.





جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، وسيد محمد مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.





وتفقد المحافظ شوارع منطقة حجر النواتية حيث تم تفقد شارع محمد فريد، وشارع وينجت، وشارع الجرن خلف جمعية شركة النحاس ، وشارع ١٥٦، وشارع عدنان من شارع الأحدب ، وشارع الأحدب خلف مقابر النور، وامتدادات شارع الأحدب، وشارع عشرين، وشارع الرأفة، وشارع الشرف، وشارع الشجاعة، وشارع الكرامة، وشارع الاخلاص، وشارع ٦ ابو سيف خلف شركة النحاس، وشارع الحجر، وتم الوقوف علي احتياجات تلك الشوارع من رفع كفاءة المرافق بها وتسجيل جميع الملاحظات المتواجدة، والمشكلات التي يعانى منها أهالي تلك الشوارع علي أرض الواقع.





وخلال الجولة؛ كلف المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالبدء في أعمال ترميم الحفر والمطبات بشوارع حجر النواتية ووينجت وشارع العشرين، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بها، وكذا مراجعة أعمال إعادة الشيء لأصله في شارع محطة السوق، وذلك لتيسير الحالة المرورية بتلك الشوارع.





وأمر المحافظ مسئولي الصرف الصحي بالإسكندرية بشن حملة فورية للنزول حالا علي شوارع وينجت والعشرين والقيام بأعمال التطهير للشنايش المتواجدة بها وبالشوارع المتفرعة منها، مشددا عليهم ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التطهير التي تتم، ومراجعة كافة الشنايش بجانبي طريق وعمل الصيانة اللازمة لها وتطهيرها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة ، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.





وشدد المحافظ علي رئيس حي شرق بشن حملات إزالة بصفة مستمرة لرفع جميع الاشغالات والتعديات المتواجدة علي جانبي الطريق، وخاصة في شارع العشرين، وغيره، وإزالة جميع الحدايد والكتل الخرسانية بالشوارع، وغلق أي محال تخالف القواعد والقوانين في الحال، مؤكدا علي رئيس الحي بأنه لن يسمح بأي تهاون في ذلك. وكذا شدد عليه متابعة أعمال تطهير الشنايش بصفة دورية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.



