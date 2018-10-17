أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الأربعاء، بنقل ضحايا الانفجار الذي ضرب معهد كيرتش الدراسي في مدينة القرم، إلى المراكز الطبية الرائدة في روسيا.



وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن بوتين أعطى تعليمات لتحديد لتحديد أسباب الانفجار على الفور في كيرتش.



وأضاف: "كلف الرئيس وزارتي الصحة والطوارئ الروسيتين وجهات الإنقاذ باتخاذ الإجراءات الفورية لمساعدة ضحايا الانفجار، وإذا لزم الأمر، نقل المصابين إلى المراكز الطبية الروسية الرائدة، سواء في موسكو أو المدن الأخرى".



وكانت لجنة التحقيق في التفجير صنفته كعمل إرهابي، وفقا لما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو.