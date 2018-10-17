تعرف على سبب استقالة المبعوث الأممي لدى سوريا من منصبه

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء تخليه عن منصبه "لأسباب شخصية" في نهاية نوفمبر المقبل.



وقال دي ميستورا - في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا - إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من سلطات النظام السوري، لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.



ويكون دي ميستورا - بذلك - بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.