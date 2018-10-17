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أخبار العالم

تعرف على سبب استقالة المبعوث الأممي لدى سوريا من منصبه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:23 م
دي ميستورا
دي ميستورا
أ ش أ
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء تخليه عن منصبه "لأسباب شخصية" في نهاية نوفمبر المقبل.

وقال دي ميستورا - في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا - إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من سلطات النظام السوري، لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.

ويكون دي ميستورا - بذلك - بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

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