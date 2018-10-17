لصوص لكن ظرفاء.. سيدة تساعد لصوص فى سرقة محل ذهب بعد فشلهم.. فيديو

نشر موقع لايف ليك المعني بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو غريب يظهر لحظة سرقة محال مجوهرات ولكن بطريقة غريبة بعض الشىء.



تعود التفاصيل عندما حاول اثنان من اللصوص تحطيم زجاج محل المجوهرات لكنه لم يتحطم، وكانت فى الداخل سيدة بالمتجر فقررت مساعدة اللصوص بعد فشلهم فى اقتحام المتجر.



وأظهرت كاميرات المراقبة الموظفة وهى تعطي الذهب إلى اللصوص، وهو الأمر الذى انتقده الكثيرون حيث كانت محاولة السرقة فاشلة من الأساس، وأخرون يرون أن خوفها الزائد جعلها تساعدهم.



