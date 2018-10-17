مكرم محمد أحمد: العلاقات المصرية الروسية تستند إلى ركائز قوية ..فيديو

أكد الإعلامي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العلاقات المصرية الروسية تتميز بأنها علاقات راسخة وقوية تمتد لـ 75 عاما، لافتا إلى أنه رغم تغير الظروف والأحداث فإن العلاقات بين القاهرة وموسكو مازالت قوية وقادرة على تقديم الكثير للبلدين.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "أم بى سى مصر"، أن ركائز العلاقة بين البلدين قديمة وصلبة، وتأسست على التعاون في بناء السد العالي، واستخدام السلاح والصواريخ الروسية التي مكنت مصر من عبور قناة السويس في حرب أكتوبر 73، إضافة إلى الطفرة الصناعية التي حدثت في فترة الستينيات بإقامة مصنع الحديد والصلب ومصنع الألومنيوم وعديد من الصناعات التى دخلت مصر وخلقت فرص عمل كبيرة.



وأوضح "أحمد" أن العلاقات بين البلدين بدأت تشهد ركائز جديدة متمثلة فى إنشاء محطة الضبعة النووية بدعم من الجانب الروسي، مؤكدًا أن مشروع الضبعة مكسب كبير لمصر ستدخل من خلاله عصر التكنولوجيا النووية، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الروسية بمحور قناة السويس، وليس لروسيا أي منطقة صناعية خارجها سوى هذه المنطقة.