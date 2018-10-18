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حوادث

ضبط 22 ألف قطعة لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في منع إغراق السوق بصفقة لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام أيمن ع ا خ صاحب شركة المتحدة للاستيراد والتصدير، بمنطقة بولاق الدكرور باستيراد رسالة لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية ومرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة وتم طرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجه اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت الشركة المشار إليها وأسفرت عن ضبط المذكور.

وبتفتيش الشركة عثر بداخلها علي عدد 22100 قطعة من لعب الأطفال غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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