تونس تمنع تصوير فيلم يرفع راية داعش بدلا من العلم الوطنى



تصريحات رئيس أيام قرطاج السينمائية جاءت خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد صباح اليوم للكشف عن تفاصيل الدورة المقبلة والتى تنطلق بعد أيام بحضور أكثر من 200 فيلم.



ومنعت السلطات المحلية تصوير فيلم للمخرج مهدي البرصاوي لتقديمه مشاهد حرب، يتم خلالها تنزيل العلم التونسي ورفع راية تنظيم "داعش".

أكد المنتج نجيب عياد عن انزعاجه من إيقاف تصوير فيلم تونسي بالجنوب، وقال : "لا يمكن أن نقبل في تونس هذا المنع خاصة وأن هذا الفيلم يملك كل التراخيص القانونية".