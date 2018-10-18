عماد متعب: لم اتخذ قرارا نهائيا بشأن عودتي للملاعب

قال عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن الانتقال إلى ماورفيرك النمساوي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وتحدث "متعب"، لقناة "أون سبورت"، قائلاً: "تحدثت سابقًا هنا عن حال فتح قائمة القيد لـ30 لاعبًا بأنني حينها سأعود إلى الأهلي والأمر كله كان دعابة".





وتابع: "فوجئت في اليوم التالي بأنباء تشير بعودتي إلى الأهلي وأوضحت أن ما قلته كان مجرد دعابة فقط، وبعدها فوجئت باتصال من مصطفى النمر مالك ماورفيرك بأحمد شوبير يعرض فيها ضمي".





وأردف مهاجم منتخب مصر السابق، "قرار الاعتزال كان خطوة صعبة جدا وأُجبرت عليها فأنا كنت أريد الاستمرار ولم أستطع ارتداء قميص أي نادٍ في مصر غير الأهلي، ولو كان هناك عروض خارجية لاستمررت".





وأكمل متعب "الآن الأمر يحتاج لتفكير كبير جدا جدا فأنا أولا لدي عقد مع قناة أون سبورت وملتزم به، ويجب أن أقرر إن كنت أستطيع العودة فنيًا ونفسيًا لخوض مباريات كرة قدم مجددا أم لا مع استشارة أهل الثقة".





وتابع "أنا الآن أتدرب بشكل منفرد من أجل خوض مباراة اعتزالي بشكل جيد وحتى لا يزيد وزني لكن حال قرار الموافقة على العرض المقدم لي فهناك طرق أخرى للتدريب، يجب أن أقيم كل شيء وهل عودتي سوف تفيدني أم لا".





وبسؤاله هل سيطلب التدرب مع الأهلي حال الموافقة على العرض قال متعب: "نعم سوف أستأذن الأهلي بكل تأكيد على العودة للتدرب مع الفريق قبل الانضمام لفريق ماروفيرك ولكن كما قلت أنا إلى الآن لم أتخذ قراري النهائي فأنا لازلت أفكر".