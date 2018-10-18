زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج

قالت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني، إن زوجها خاض معركة شرسة ضد الإخوان الإرهابية بعد وصولهم للحكم فى عام 2012.





وأضافت "ماجدة"، خلال حوارها مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان الإرهابية مارست المضايقات ضد زوجها، لافتة إلى أن الأمر وصل إلى أنهم حاولوا منعه من الحصول على علاجه، وذلك بسبب عموده اليومى الذى قرر كتابته فى جريدة الأخبار ويحمل اسم "عبور"، فور تولى جماعة الإخوان حكم البلاد لفضح ممارسات هذه الجماعة الإرهابية.





وأكدت أنه مع بداية أول يوم لـ حكم الإخوان الإرهابية لمصر كتب الغيطانى وداعًا لمصر التى نعرفها.