فنان: لو اتعرض عليا شخصية باسم سمرة فى عمارة يعقوبيان هوافق

عبر الفنان الشاب السيد أسامه الشهير بشخصية “ميكا” عن حبه الكبير للفنان باسم سمره قائلا:" انا بعشقه وبتفرج عليه من أيام فيلم الغابة وعمارة يعقوبيان".

وأضاف السيد أسامه خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” انه يحب الممثلين الذين يتمتعون بالشجاعة مثل باسم سمره وخالد الصاوي وقدرتهم على تقديم أي دور يطلب منهم.

أى عمل فنى

وأكد السيد أسامة استعداده للقيام بأي عمل فني حتى لو كان ظهوره مثل الذي قدمه باسم سمره وخالد الصاوي في فيلم عمارة يعقوبيان.

وتابع السيد أسامه قائلا:" الفنان فنان عشان يقدر يمثل دور يتطلب منه".