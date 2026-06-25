الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية ، أتقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية.

وفي هذه المناسبة التاريخية ، نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة .

تمنياتي لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم، والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ، ونشر السلام ، والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية.

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