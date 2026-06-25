جري بالموتوسكيل .. القبض على عامل تحـ.ـرّش بفتاة فى بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات من ذوى الهمم حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة .



بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها من (ذوى القدرات الخاصة) .. وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" قائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 21 الجارى حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكورة بإحدى دور الرعاية