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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النائب العام يزور نيابة استئناف الإسماعيلية ويلتقي أعضاء النيابة والعاملين

النائب العام يزور نيابة استئناف الإسماعيلية ويلتقي أعضاء النيابة والعاملين بها
النائب العام يزور نيابة استئناف الإسماعيلية ويلتقي أعضاء النيابة والعاملين بها
كتب محمد عبدالله :

قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بزيارة إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، التقى خلالها أعضاء النيابة والجهاز الإداري بها.

تأتي هذه الزيارة في إطار نهج النيابة العامة الرامي إلى تعزيز التواصل المباشر مع أعضائها والعاملين بها، والوقوف على سير العمل بمختلف مقار النيابات. 

وقد استهل النائب العام الزيارة بلقاء أعضاء النيابة العامة المتواجدين بالنوبتجية المسائية، حيث أثنى على جهودهم المخلصة في سبيل إرساء قيم العدالة وإعمال أحكام القانون على مستوى الجمهورية، وما يقدمونه من نموذج وطني مشرف في أداء رسالتهم القضائية.

وأكد النائب العام أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات فنية وإدارية يعكس الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات.

كما التقى النائب العام عددًا من أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية وموظفيها، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العمل القضائي، ومشددًا على أهمية تهيئة بيئة عمل محفزة، وتطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز جودة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار ياسين زغلول، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، درعًا تذكاريًا إلى النائب العام، نيابة عن أعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية؛ تقديرًا لجهود سيادته، ودعمه المستمر لأعضاء النيابة العامة، وحرصه على التواصل المباشر معهم.

وعلى هامش الزيارة، التقى النائب العام بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمقر أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي تقدمها هيئة قناة السويس، بوصفها نموذجًا للإرادة المصرية، ومن أبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وصيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم البحرية؛ وذلك في إطار جهود الهيئة لتنويع خدماتها وتعزيز مكانتها باعتبارها مرفقًا ملاحيًا عالميًا رائدًا.

كما شهد النائب العام عرضًا لمحاكاة مناورات عبور السفن بقناة السويس داخل قاعات التدريب بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، أعقبه القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم جولة تفقدية بمتحف قناة السويس، اطلع خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات ووثائق تاريخية تؤرخ لمسيرة القناة ودورها الممتد في خدمة حركة التجارة العالمية.

النائب العام للنيابة استئناف زياره موقع نبض اعضاء

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