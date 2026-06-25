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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لينا صوفيا تبكي بعد نجاتها من حادث سير.. وتؤكد: كنت خايفة أكون أنا الغلطانة

الفنانة لينا صوفيا
الفنانة لينا صوفيا
أوركيد سامي

كشفت الفنانة  لينا صوفيا تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها مرت بلحظات عصيبة مليئة بالخوف والقلق، خاصة بعدما اصطدم بها تروسيكل كان يستقله عدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال.

وتحدثت لينا صوفيا عن الواقعة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث لم تتمالك دموعها أثناء رواية تفاصيل الحادث، مؤكدة أن أكثر ما كان يشغل تفكيرها في تلك اللحظات هو سلامة الأشخاص الذين كانوا يستقلون التروسيكل.

وقالت لينا صوفيا إنها شعرت برعب شديد فور وقوع الحادث، خاصة بسبب وجود أطفال ضمن ركاب التروسيكل، موضحة أنها كانت تخشى أن يتعرض أحد منهم لأي أذى. وأضافت أنها كانت تفكر طوال الوقت في العواقب الإنسانية للحادث، مؤكدة أنها ما كانت لتسامح نفسها إذا أصيب أحد الأطفال أو تعرض لمكروه حتى لو لم تكن هي المتسببة في الواقعة.

وأشارت الفنانة لينا صوفيا إلى أن الموقف كان صعبًا للغاية، لافتة إلى أن والدتها كانت برفقتها وقت الحادث، وهو ما زاد من حالة التوتر والخوف التي عاشتها خلال تلك الدقائق. وأوضحت أنها كانت تخشى في البداية أن تكون هي المخطئة، إلا أن شهود العيان الموجودين في المكان أكدوا لها أنها لم تكن السبب في وقوع الحادث.

وأعربت لينا صوفيا عن امتنانها الكبير لكل الأشخاص الذين ساندوها ووقفوا بجانبها عقب الحادث، مؤكدة أن دعمهم ومساندتهم كانا سببًا في تجاوز تلك الأزمة النفسية الصعبة. كما وجهت الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها بعد انتشار خبر الحادث.

وأكدت أن مثل هذه المواقف تجعل الإنسان يدرك مدى أهمية كل لحظة يعيشها، مشيرة إلى أن الحياة قد تتغير في ثوانٍ معدودة، وهو ما يدفع الجميع إلى التمسك بنعمة السلامة وشكر الله عليها باستمرار.

واختتمت حديثها بالدعاء أن يحفظ الله الجميع من الحوادث والمحن، مؤكدة أن التجربة كانت قاسية لكنها حملت لها رسالة مهمة حول قيمة الحياة وأهمية توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد السلامة حفاظًا على أرواح الجميع.

وعلى الجانب الفني، شاركت لينا صوفيا في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي ضم نخبة من النجوم، وحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا. ودارت أحداث العمل في إطار درامي مشوق حول عالم الشهرة وما يحيط به من مخاطر وأسرار، حيث تتعرض بطلة العمل لسلسلة من التهديدات الغامضة التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، لتتشابك الأحداث بين الإثارة والرومانسية في رحلة مليئة بالمفاجآت.

الفنانة لينا صوفيا اخبار الفن نجوم الفن

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