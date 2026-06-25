أخبار السيارات | موديلات صينية 2026 سيدان جديدة في مصر.. انطلاق شاحنة رام 1500 TRX موديل 2027 .. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

قبل سنوات، أثارت شركة بي إم دبليو اهتمام العالم عندما كشفت عن نسخة خاصة من طراز X6 مطلية بمادة "فانتابلاك" فائقة السواد، والتي منحت السيارة مظهر أشبه بكتلة مظلمة تبتلع الضوء، لدرجة اختفاء معظم تفاصيل هيكلها عن الأنظار.

أعلنت رام رسميا عودة شاحنتها عالية الأداء 1500 TRX ضمن موديلات 2027، لتعيد إلى الساحة واحدة من أقوى شاحنات البيك أب المخصصة للأداء والقيادة على الطرق الوعرة، بعد فترة طويلة من التكهنات حول مصير الطراز الأشهر في تاريخ العلامة الأمريكية.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا اكورد موديل 2026، وتنتمي اكورد لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وبحلول عام 2026، ستكمل اكورد 50 عام من الإنتاج المتواصل وبدأت عام 1976.

تضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الصينية الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.