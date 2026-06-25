ممثلاً لمصر.. وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ممثلاً لجمهورية مصر العربية في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة بدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لعام 2026.

وأكد الوزير خلال كلمة مصر أن التعاون في مجال الطاقة بين دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى ثلاث أولويات رئيسية للتعاون، تشمل التوسع في الاستثمارات عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة بقطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في صناعة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة صناعية متكاملة وتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والتعدين والمعادن الحرجة.

وأوضح أن ما تمتلكه دول البريكس من موارد وإمكانات تكنولوجية وتمويلية وصناعية يتيح فرصاً كبيرة لبناء شراكات عملية ومستدامة، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز التعاون بين دول المجموعة، في ظل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وتسريع تنمية قطاع التعدين، وتنويع مزيج الطاقة، بما يحقق أمن الطاقة والاستدامة والنمو الاقتصادي.

كما رحب الوزير بمخرجات الاجتماع، مؤكداً أن مجموعة البريكس تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والاستثمار والشراكات طويلة الأجل بين الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى وزراء الطاقة بدول البريكس للمشاركة في منتدى مصر للتعدين 2026، الذي تستضيفه القاهرة يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، باعتباره منصة دولية مهمة لتعزيز الاستثمار والشراكات في قطاع التعدين