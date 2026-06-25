قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعي إلى توطين كافة التخصصات الطبية وتقسيم المنيا إلى مراكز تميز
ممثلاً لمصر.. وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس
بعد زلزال فنزويلا .. بيان عاجل من سفارة القاهرة في كاراكاس لأعضاء الجالية المصرية
نزل 317 جنيها في أسبوع .. سعر الذهب مساء اليوم
براءة بهاء حسني من سب وقذف حسين الجسمي .. ماذا حدث؟
لينا صوفيا تبكي بعد نجاتها من حادث سير.. وتؤكد: كنت خايفة أكون أنا الغلطانة
أخبار السيارات | موديلات صينية 2026 سيدان جديدة في مصر.. انطلاق شاحنة رام 1500 TRX موديل 2027 .. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%
حنان مطاوع تستمتع بزيارة المتحف المصري الكبير.. وتشيد بعظمة الحضارة المصرية
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد تبرأتها في قضية السرقة بالإكراه
مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية عبر سلسلة "CARRY ON"
مصر تعرب عن تعازيها لـ فنزويلا في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والذهب والعملات.. إسرائيل تواصل استهدافها للأطفال الفلسطينيين.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ممثلاً لمصر.. وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس

وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس
وزير البترول يشارك في اجتماع وزراء الطاقة بدول البريكس
أمل مجدى

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ممثلاً لجمهورية مصر العربية في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة بدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند في إطار رئاستها للمجموعة لعام 2026.

وأكد الوزير خلال كلمة مصر أن التعاون في مجال الطاقة بين دول البريكس يمثل فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى ثلاث أولويات رئيسية للتعاون، تشمل التوسع في الاستثمارات عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة بقطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في صناعة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة صناعية متكاملة وتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والتعدين والمعادن الحرجة.

وأوضح أن ما تمتلكه دول البريكس من موارد وإمكانات تكنولوجية وتمويلية وصناعية يتيح فرصاً كبيرة لبناء شراكات عملية ومستدامة، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها للقيام بدور محوري في تعزيز التعاون بين دول المجموعة، في ظل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم القيمة المضافة من الصناعات البترولية والبتروكيماوية، وتسريع تنمية قطاع التعدين، وتنويع مزيج الطاقة، بما يحقق أمن الطاقة والاستدامة والنمو الاقتصادي.

كما رحب الوزير بمخرجات الاجتماع، مؤكداً أن مجموعة البريكس تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والاستثمار والشراكات طويلة الأجل بين الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة إلى وزراء الطاقة بدول البريكس للمشاركة في منتدى مصر للتعدين 2026، الذي تستضيفه القاهرة يومي 28 و29 سبتمبر المقبل، باعتباره منصة دولية مهمة لتعزيز الاستثمار والشراكات في قطاع التعدين

البترول وزير البترول وزارة البترول كريم بدوي دول البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ترشيحاتنا

أحمد المسلمانى

أسرة أحمد المسلماني: أول يوم هنام من 13 شهرًا بعد الحكم على المتهمين

البهاق

في يومه العالمي.. أبرز أسباب وأعراض مرض البهاق

الشقة السكنية

البيع أونلاين.. فيديو يكشف مصنع منتجات مغشوشة داخل شقة سكنية

بالصور

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

نشرة المرأة والمنوعات | هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد