وزارة البترول تكشف مخالفات في بعض محطات الوقود.. ومتابعة إلكترونية على مدار الساعة لضبط الأسواق

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، رصد ممارسات غير مشروعة داخل بعض محطات الوقود على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة كثفت جهود الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة المنتجات البترولية المتداولة في الأسواق.

مخالفات في بعض محطات الوقود

أوضح ناجي أن عدد محطات تموين السيارات في مصر يقترب من 4 آلاف محطة، لافتًا إلى أن بعض المحطات تقوم ببيع المنتجات البترولية بأسعار تختلف عن الأسعار المعتمدة من الدولة، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية.

توجيهات مباشرة من وزير البترول

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية وجّه بزيادة حملات المتابعة والرقابة على محطات الوقود وشركات التوزيع، بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية والتزام جميع الجهات بالأسعار المقررة.

التكنولوجيا في خدمة الرقابة

وأكد ناجي أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والوسائل الرقمية لمتابعة حركة تداول المنتجات البترولية، بداية من عمليات الشحن من الشركات المنتجة وحتى وصولها إلى محطات الوقود، بما يساهم في إحكام الرقابة وتقليل فرص التلاعب.

غرف متابعة تعمل 24 ساعة

وأضاف أن الوزارة تشغل غرف متابعة ورقابة تعمل على مدار الساعة لرصد الأسواق ومتابعة حركة المنتجات البترولية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى، والحفاظ على استقرار السوق وتوفير المنتجات للمواطنين بالجودة والأسعار المعلنة.

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خططها لتطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية وتعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية وأدوات المتابعة الحديثة، بهدف ضمان وصول الوقود للمواطنين وفق الأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات مخالفة داخل محطات التموين.