متحدث البترول: رصد ممارسات غير مشروعة ببعض محطات الوقود ومتابعة الأسواق إلكترونيًا على مدار الساعة|فيديو

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، وجود ممارسات غير مشروعة في بعض محطات الوقود، مشيرًا إلى أن عدد محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية يقترب من 4 آلاف محطة، وأن بعض المحطات تقوم ببيع المنتجات البترولية بأسعار تختلف عن الأسعار المقررة من الدولة.

وقال محمود ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إن وزير البترول وجّه بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات البترولية المتداولة في محطات الوقود وشركات التوزيع.

رصد الأسواق

وأضاف أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والوسائل الرقمية في متابعة حركة تداول المنتجات البترولية، بدءًا من عمليات الشحن من الشركات وصولًا إلى محطات الوقود، فضلًا عن تشغيل غرف متابعة تعمل على مدار الساعة لرصد الأسواق وضمان الالتزام بالأسعار والجودة المقررة.