سقوط من الطابق العاشر ينهي حياة كفيف في بولاق الدكرور

لقي شخص كفيف مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر بأحد العقارات الكائنة بشارع النزهة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو داخل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المتوفى شخص كفيف، سقط من الطابق العاشر بالعقار محل البلاغ، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.