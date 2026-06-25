قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس 2 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
ضبط موظف بإحدى الجامعات لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة
الفراعنة في مهمة جديدة.. استعدادات قوية لمواجهة إيران في المونديال
براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه

الفنانة جيهان الشماشرجى
الفنانة جيهان الشماشرجى
مصطفي رجب   -  
اسماعيل الشيح

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجى وآخرين، في تهمة السرقة بالإكراه.


تفاصيل القضية 
 

وأحالت النيابة العامة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين - مخلى سبيلهم - للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بسرقة منقولات سيدة عن طريق الإكراه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جيهان الشماشرجي، و"م. م"، و"م. ح" و"م. م" و"م. أ"، تهمة سرقة المجني عليها أميمة محمد عن طريق الإكراه.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين جميعًا توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على المنقولات المملوكة للمجني عليها، وحال مقاومتها لهم لمنعهم من الاستيلاء عليها، قام قائد السيارة بصدمها، ما أسفر عن إصابتها وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب بالمسروقات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات القاهرة الفنانة جيهان الشماشرجى جيهان الشماشرجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس ترد على الأكاذيب والافتراءات حول الهوية المصرية القديمة

المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة» 221 لدعم الأشقاء الفلسطينيين

الحج السياحي

غرفة الشركات : بدء اجراءات الحج السياحي للموسم الجديد منتصف أغسطس

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد