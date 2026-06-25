ضربه على رأسه.. كواليس مقتل شاب على يد شقيقه في أطفيح

تباشر النيابة المختصة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بإحدى قرى مركز أطفيح، بعدما نشبت بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء أودى بحياة المجني عليه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل قرية تابعة لدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والفحص.

وأوضحت التحقيقات أن التحريات الأولية ومعاينة رجال المباحث بينت وجود خلافات بين الشقيقين، تطورت خلال الساعات الأخيرة إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بقيام المتهم بالاعتداء على شقيقه، حيث ضربه على رأسه بآلة حادة ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأضافت التحقيقات أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لسماع أقواله ومناقشته بشأن ملابسات الحادث، فيما جرى التحفظ على الأدلة المتعلقة بالجريمة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه وبيان سبب الوفاة بدقة، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وبيان أسباب الخلاف الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.