بعد زلزال فنزويلا .. بيان عاجل من سفارة القاهرة في كاراكاس لأعضاء الجالية المصرية

أصدرت السفارة المصرية في فنزويلا، بيانا عاجلا للجالية المصرية في كاركاس بعد الزلزال الذي ضرب فنزويلا وتسبب في مصرع العشرات وإصابة ما يقرب من ألف آخرين، إلى جانب تهدم مئات المنشآت العامة والخاصة.

وقالت السفارة المصرية "تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في كاراكاس أطيب تحياتها إلى أبناء الجالية المصرية الكرام المقيمين في فنزويلا وترينيداد وتوباجو وجرينادا وسانت كيتس ونيفيس".

وأضافت في بيان أنه بالإشارة إلى الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس الأربعاء 24 يونيو، تهيب السفارة بجميع المواطنين ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والحفاظ على الهدوء التام، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.

وأكدت السفارة على أهمية التواصل الفوري معها في حال وجود أي حالة طوارئ أو طلب مساعدة، وذلك عبر الخط الساخن التالي:

رقم الطوارئ / الخط الساخن: 584129585566+

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريجيز اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد خلال الساعات الماضية إلى 164 قتيلا على الأقل و971 مصابا.

وكان الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر قد تسببا في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".