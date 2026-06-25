الكويت تعرب عن تضامنها مع فنزويلا إثر زلزال كراكاس

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت وتعاطفها مع جمهورية فنزويلا، إثر الزلزال الذي ضرب العاصمة كراكاس؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية جسيمة.

وتقدمت الوزارة بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية وإلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، التقى مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد في مملكة البحرين.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أطر تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.