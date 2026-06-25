براءة بهاء حسني من سب وقذف حسين الجسمي .. ماذا حدث؟

قضت محكمة جنح إقتصادية القاهرة ببراءة الفنان بهاء حسني في الدعوى التي أقامها ضده المطرب حسين الجسمي ويتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر منشورات حول اقتباس الجسمي لحن قصيدة أحبك الصادرة في عام ٢٠١٩ من لحن أغنية تعالي الذي وضعه بهاء حسني وغناه بصوته المطرب هشام عباس عام ١٩٩٢.

براءة بهاء حسني

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الي انها لم تطمئن الي توافر أركان جرائم السب والقذف والازعاج عبر استخدام وسائل الإتصال.

وذكرت أن العبارات التي استخدمها المشكو في حقه جائت في سياق نزاع فني وقانوني قائم بشأن حقوق الملكية الفكرية والادبية لأحد الأعمال الموسيقية وأبدى من خلالها المشكو في حقه "بهاء حسني" بوجود تشابه بين لحن أغنية تعالي وأغنية أحبك الخاصه بالشاكي "حسين الجسمي" مستندا في ذلك الي شكوي طرحها علي الجهات المختصه بما تنتفي معه اختلاق وقائع كاذبة أو تلفيق إتهامات مجردة بقصد التشهير أو الإساءة.

وألزمت المحكمه في حكمها الفنان حسين الجسمي بالمصروفات وأتعاب المحاماه.