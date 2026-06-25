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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القاهرة السينمائي يشارك في أسبوع الحزام والطريق بمهرجان شنغهاي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك في فعاليات "أسبوع الحزام والطريق للسينما" بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك في فعاليات "أسبوع الحزام والطريق للسينما" بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي
أوركيد سامي

شارك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فعاليات "أسبوع الحزام والطريق للسينما"، التي تُقام على هامش الدورة الحالية من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، وذلك في إطار عضوية مهرجان القاهرة بمبادرة "الحزام والطريق" السينمائية منذ بداية تأسيسها.
ومثّل مهرجان القاهرة في هذه الفعاليات الناقد محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما"، حيث شارك في اجتماع أعضاء مبادرة الحزام والطريق الذي تناول سبل تطوير المبادرة وآليات ربط مهرجان القاهرة بشكل أكبر بالمؤسسات السينمائية المشاركة فيها.
كما عقد عبد الرحيم لقاءً مع السيدة تشن جوو، المدير الإداري لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، بحث خلاله سبل توسيع التعاون بين المهرجانين، من خلال ترشيح أفلام وصناع أفلام مصريين للمشاركة في الدورات القادمة لمهرجان شنغهاي، إلى جانب العمل على أن يكون مهرجان القاهرة وملتقى القاهرة السينمائي البوابة الموثوقة لمهرجان شنغهاي لاكتشاف المشاريع والمواهب العربية الجديدة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنظيم أسبوع خاص للسينما المصرية ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان شنغهاي.
وفي سياق متصل، اجتمع عبد الرحيم مع مسؤولة شركة "هوا شيا" لتوزيع الأفلام (Hua Xia Film Distribution)، أكبر شركة صينية لتوزيع الأفلام الأجنبية داخل الصين، حيث استعرض أهمية الأفلام المصرية والعربية في الفترة الأخيرة، وأبرز المشاريع التي حصدت جوائز كبرى في المهرجانات العالمية، والتي سبق لها أن نالت عدة جوائز في ملتقى القاهرة السينمائي. وأكدت مسؤولة الشركة أن مهرجان القاهرة السينمائي يُعد أفضل مؤسسة سينمائية في المنطقة العربية، ويمكن أن يكون بوابتها الموثوقة للسينما العربية والمشاريع والمواهب العربية الجديدة.
وعلى هامش الأسبوع السينمائي، عقد عبد الرحيم سلسلة لقاءات مع عدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السينما والإعلام، من بينها: "وينجسايت" (شنغهاي) للإعلام والثقافة (Wingsight (Shanghai) Culture Media)، وشركة "شنغهاي رانجوانج بيكتشرز" (Shanghai Ranguang Pictures)، ومجموعة "سبوت لايت ماتريكس" للإعلام (Spotlight Matrix Media Group)، و"ميماوكو" (شنغهاي) للثقافة والإعلام (MIMAOKU (Shanghai) Culture & Media)، و"آي تي دبليو" للتقنيات الذكية وأعمال المسرح (ITW – Intelligent Tech & Theatre Works).
وفي تصريح له، قال محمد سيد عبد الرحيم، مدير "أيام القاهرة لصناعة السينما": مشاركتنا في أسبوع الحزام والطريق للسينما تمثل استمرارًا لحضور مهرجان القاهرة في هذه المبادرة منذ انطلاقها، وهي فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع المؤسسات السينمائية الصينية والآسيوية. اللقاءات التي عقدناها مع إدارة مهرجان شنغهاي ومع كبرى شركات التوزيع الصينية تفتح آفاقًا حقيقية لترشيح الأفلام والمواهب المصرية والعربية للسوق الصينية، ونعمل على أن يكون مهرجان القاهرة وملتقاه السينمائي البوابة الأولى الموثوقة لاكتشاف هذه المواهب، بما يخدم حضور السينما المصرية والعربية في واحدة من أهم الأسواق السينمائية في العالم."

عن أيام القاهرة لصناعة السينما
أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صناع الأفلام والخبراء الدوليين، وتضم عدة برامج رئيسية أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي وكايرو برو-ميت.
عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المصنّف في الفئة "أ" ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

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