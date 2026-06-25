قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جري بالموتوسكيل .. القبض على عامل تحـ.ـرّش بفتاة فى بولاق الدكرور
70 مليار جنيه .. التأمينات تزف بشري سارة بشأن علاوة المعاشات
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم
اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

في إطار جهود تطوير منظومة التعليم وتعزيز التحول الرقمي، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا هاما لبحث آليات تطوير البنية التحتية الرقمية للمنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة الشبكات والمنصات التعليمية لدعم التعليم التفاعلي.

وخلال الإجتماع ، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، مشيدًا بالتجربة الصينية الرائدة في مجالات التعليم والتدريب التكنولوجي.

وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما حققته الصين من إنجازات يعكس قدرتها الاستثنائية على إدارة منظومة تعليمية ضخمة تستوعب أعدادًا هائلة من الطلاب بكفاءة عالية، مع توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه وتوطينه بما يتناسب مع طبيعة النظام التعليمي المصري واحتياجاته المستقبلية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توصيل المعرفة الحديثة والتقنية لكل طالب يُعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية تمكين الطلاب من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها من مهارات المستقبل الأساسية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

وعلى جانب آخر … أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إستمرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم الخميس 2 يوليو 2026 وفقًا للجدول المقرر، دون أي تعديل أو تغيير في مواعيدها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

ومن المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة،وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا ؟.. الموقف الشرعي

يوم عاشوراء.. صامه النبي ﷺ وفاء لأخيه موسى عليه السلام

يوم عاشوراء .. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وفاءً لأخيه موسى عليه السلام

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد