وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات

في إطار جهود تطوير منظومة التعليم وتعزيز التحول الرقمي، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا هاما لبحث آليات تطوير البنية التحتية الرقمية للمنظومة التعليمية، وتعزيز كفاءة الشبكات والمنصات التعليمية لدعم التعليم التفاعلي.

وخلال الإجتماع ، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، مشيدًا بالتجربة الصينية الرائدة في مجالات التعليم والتدريب التكنولوجي.

وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما حققته الصين من إنجازات يعكس قدرتها الاستثنائية على إدارة منظومة تعليمية ضخمة تستوعب أعدادًا هائلة من الطلاب بكفاءة عالية، مع توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه وتوطينه بما يتناسب مع طبيعة النظام التعليمي المصري واحتياجاته المستقبلية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توصيل المعرفة الحديثة والتقنية لكل طالب يُعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية تمكين الطلاب من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها من مهارات المستقبل الأساسية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

وعلى جانب آخر … أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إستمرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم الخميس 2 يوليو 2026 وفقًا للجدول المقرر، دون أي تعديل أو تغيير في مواعيدها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

ومن المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة،وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.