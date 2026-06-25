بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على مراجعة تكاليف التشغيل والطحن بصورة دورية، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية وعناصر التشغيل المختلفة، ويضمن تحقيق العدالة والاستدامة لكافة أطراف منظومة إنتاج الخبز المدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تطوير منظومة المطاحن ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر بين المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط التطوير والتحديث بمختلف حلقات منظومة الخبز والطحن، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الحوكمة والرقابة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعميم منظومة الخصم المباشر

وأشار إلى أن الوزارة تستعد لتعميم منظومة الخصم المباشر بين المخابز والمطاحن بعد نجاح التجربة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تنظيم وتسوية التعاملات المالية والتشغيلية بين أطراف المنظومة بصورة أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز استدامة إنتاج الخبز المدعم.

وشهد الاجتماع مناقشة عناصر تكلفة الطحن الحالية، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة والأجور والصيانة ومستلزمات التشغيل، إلى جانب بحث آليات المراجعة الدورية لهذه التكاليف وفق أسس فنية واقتصادية واضحة، بما يضمن استقرار عمل المطاحن والمخابز وتحسين كفاءتها التشغيلية.

من جانبه، أشاد طارق حسنين بجهود وزارة التموين في تطوير منظومة المخابز والمطاحن، مؤكدًا أن مراجعة تكلفة الطحن والاستماع إلى مقترحات القطاع من شأنهما دعم استقرار المنظومة وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أصحاب المخابز والمطاحن.