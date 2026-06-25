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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ اش أ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لأبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية.

وقال الرئيس _ في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي _"بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية ، أتقدم بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في اداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية.

وفي هذه المناسبة التاريخية ، نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة .

تمنياتي لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم، والاستمرار في إعلاء كلمة الحق ، ونشر السلام ، والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية.

عبد الفتاح السيسي وزارة الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي الدبلوماسية المصرية

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