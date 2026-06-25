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ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم

وكيل الأزهر يتابع سير أعمال الامتحانات
وكيل الأزهر يتابع سير أعمال الامتحانات
محمد شحتة

اختتم طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الأسبوع الثالث بأداء امتحان مادة الصرف، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بمختلف لجان الجمهورية، في إطار المتابعة المستمرة من قطاع المعاهد الأزهرية وغرفة العمليات المركزية لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأكدت غرفة العمليات المركزية أن الامتحان جاء من المنهج المقرر، ولم تُسجل أي شكاوى تتعلق بخروج الأسئلة عن المقرر الدراسي، فيما تواصلت المتابعات الميدانية والإلكترونية لمتابعة انتظام اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وكيل الأزهر يتابع سير أعمال الامتحانات

ومن داخل غرفة العمليات المركزية، تابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر ، سير أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانضباط، كما تابع أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام اللجان والتنسيق المستمر مع المناطق الأزهرية.

ووجّه الشيخ أيمن عبدالغني، رسالة إلى الطلاب مع ختام الأسبوع الثالث من الامتحانات، قال فيها: «واصلوا جهدكم واجتهادكم، فأنتم على خطوات من جني الثمار، وما بذلتموه من عمل ومثابرة طوال العام يستحق أن يُستكمل بالعزيمة نفسها حتى آخر يوم، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح».

وتواصل غرفة العمليات المركزية تقديم الدعم اللازم للجان الامتحانية ومتابعة سير العمل لحظة بلحظة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للطلاب ويضمن انتظام الامتحانات على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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