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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا ؟.. الموقف الشرعي

صيام يوم عاشوراء
صيام يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد

صيام يوم عاشوراء ..يصوم اليوم الخميس عدد كبير من المسلمين، حيث يوافق اليوم العاشر من شهر الله المحرم، والذي أوصى النبي ﷺ بصيامه لما له من فضل عظيم في الثواب، حيث يكفر ذنوب سنة كاملة.

فمن المسلمين من صام أمس يوم تاسوعاء ومنهم من صام اليوم فقط، فهل يجوز صيام عاشوراء فقط بدون تاسوعاء أو يوم بعده؟.

ويعد يوم عاشوراء من الأيام المباركة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لما له من فضل عظيم وأجر كبير، إذ جعله الله سببا لمغفرة ذنوب سنة كاملة مضت.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟
أكد العلماء ودار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء منفردا جائز شرعا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر. 

ولم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

ويستند ذلك إلى ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامه، فأخبروه بأنه اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

فضل صيام يوم عاشوراء
يعد صيام عاشوراء من أفضل النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، أي أن صيام هذا اليوم المبارك يكون سببا في تكفير الذنوب والخطايا الصغائر التي ارتكبها المسلم خلال العام الماضي، إذا اجتنب الكبائر وتاب إلى الله تعالى.

ولهذا يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على اغتنام هذا اليوم بالصيام والطاعات والذكر والدعاء، طمعا في نيل المغفرة والثواب العظيم. 

حكم صيام عاشوراء دون تاسوعاء
اتفق جمهور العلماء على أن من صام يوم عاشوراء فقط فقد أصاب السنة ونال فضل هذا اليوم المبارك، ولا يطلب منه إعادة الصيام أو قضاء يوم آخر. أما صيام تاسوعاء أو الحادي عشر فمستحب لمن استطاع، بهدف مخالفة أهل الكتاب وزيادة الأجر والثواب.

وبذلك يتضح أن صيام يوم عاشوراء منفردا أمر جائز شرعا، وأن المسلم ينال فضله وثوابه الكامل الموعود به، بينما يبقى ضم يوم قبله أو بعده من السنن المستحبة التي تزيد الأجر وتحقق الاقتداء الكامل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

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