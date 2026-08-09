باكستان ترفض مزاعم حكومة "طالبان" بشأن تهريب أسلحة لأفغانستان

حذرت باكستان من مخاطر انتشار الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي خلفتها انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف؛ وقدرت قيمتها بنحو 7.2 مليار دولار، والتي تضاف إلى مخزونات كبيرة من أسلحة الحقبة السوفيتية التي تراكمت على مدى عقود من الصراع هناك.

ورفضت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية، في بيان نشر على منصة (اكس)، اليوم الأحد، مزاعم حكومة "طالبان" الأفغانية بتهريب أسلحة من باكستان إلى أفغانستان لأغراض "تخريبية"، واصفة هذه المزاعم بأنها "تافهة ولا أساس لها من الصحة ومخالفة للحقائق الثابتة".

ولفتت الوزارة إلى أن محاولات ربط باكستان بهذه الأسلحة تبدو وكأنها تهدف إلى "صرف الانتباه الدولي" عن "مصدر قلق أكثر خطورة وموثق" وهو استمرار الجماعات المتطرفة في العمل انطلاقا من الأراضي الأفغانية.