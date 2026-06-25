يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن يوم عاشوراء ذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام.

لماذا نصوم يوم عاشوراء

وتابع علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: فنحن نحتفل به، ونصومه شكرًا لله تعالى؛ لأننا نمتد ونتصل بالأنبياء جميعًا، فنحن في كونٍ واحد، والرسل كلهم جاءوا بهدف واحد؛ فالرب واحد، والإسلام واحد، والأنبياء جميعًا منهجهم ورسالتهم واحدة.

فينبغي أن نُوحِّد الأمة في مناسباتنا جميعًا، وألَّا نفرِّق بين أحدٍ من رسله، وهذا من كمال ديننا وتمام إنسانيتنا.

وظائف يوم عاشوراء

وبين أن من وظائف يوم عاشوراء:

الصيام لمن يستطيع؛ فقد سُئل سيدنا رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة، فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، وسُئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» [رواه مسلم].

ومن لم يكن قادرًا على الصيام، ووسَّع على أسرته، فقد قام بسنة التوسعة، ووسَّع الله عليه سائر سنته.



ومن وظائف هذا اليوم أيضًا: الذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع إليه، وفعل الخير، وإخراج الصدقات.

ومن أهم هذه الوظائف: اجتماع الأسرة؛ فاجعلوا يوم عاشوراء فرصةً للقاء العائلة وصلة الرحم.

وأضاف: كان شيخنا الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى رحمه الله تعالى، عندما يُسأل: كيف نحتفل بعاشوراء؟ وكيف نحتفل بالمولد النبوي؟ وكيف نحتفل ببداية السنة الهجرية وغيرها من المناسبات؟ يقول:

نحن في عصرٍ انشغل الناس فيه، فمثل هذه الومضات تجعل الحياة تضيء، وتجعل بين الإنسان وبين الإسلام علاقةً حيَّةً في ثقافته؛ فهذه المناسبات تجعل الناس يحيون في ظلال الإسلام، ويحافظون على هُويته.

وكان من فَهْم مشايخنا رحمهم الله تعالى أن نهتم بالمناسبات التي تجعلنا مرتبطين بالهُوية، وأن نحييها كما فعل سيدنا رسول الله ﷺ، مع مراعاة تغيُّر الزمان والمكان، وأن نستحضر وظائف هذه الأيام ونحييها؛ حتى نخرج بفوائدها وبركاتها.



وهناك أسرار كثيرة لا نعرفها، ولكننا إذا اتبعنا الشريعة، وحافظنا على الصلاة في مواقيتها، وأدَّيناها كما علَّمنا سيدنا النبي ﷺ، تعرَّضنا لنفحات كثيرة، من أهمها: الهدوء النفسي، والطمأنينة، والسعادة، والرضا، والتسليم، والأمل، وعلو الهمة.

من لم يستطع أن يصوم يوم عاشوراء.. ماذا يفعل؟

فصوموا يوم عاشوراء، ومن لم يستطع أن يصوم، فعليه بالذكر، والدعاء، والقرآن قراءةً أو استماعًا.

ووسِّعوا على عيالكم، واجتمعوا حول مائدة واحدة؛ حتى نصلَ الرحم، وننال بركة اتباع سنة سيدنا رسول الله ﷺ.