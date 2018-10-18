تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك كثافات مرورية على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية وأعلى الدائري وكوبري 26 يوليو ومحور المنيب، وسط خدمات مدعمة بآليات فنية لمتابعة الحالة المرورية.





وأضاف «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى»، أنه منذ ساعات وقوع كسر في ماسورة مياه بشارع الجبلاية مع شارع حسن صبري في منطقة الزمالك، وتم غلق مصدر المياه ووضع سدادات حديدية لحين الإصلاح، ما أدى إلى ظهور كثافات مرتفعة بالمنطقة.





وحذر الخبير المروري، من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية كورنيش النيل شبرا - بنها الحر والعين السخنة، مشيرا إلى أن الحملات المرورية مستمرة، حيث تم ضبط 820 دراجة نارية بدون لوحات معدنية أمس.





وأوضح أنه في ضوء قيام وزارة التنمية المحلية لتقنين أوضاع التوك توك في محافظات مصر، تم ترخيص 193 ألف توك توك على مستوى الجمهورية لتحقيق الإنضباط المروري في الشارع المصري.



