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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات أمريكية على «الجنائية الدولية» حال اعتقال مسئولين إسرائيليين

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

أعلن موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الجمهوريين في مجلس النواب يعدون تشريعًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا أصدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

وحسب الموقع الأمريكي، حذر أعضاء الكونجرس المؤيدون لإسرائيل من كلا الحزبين مرارًا وتكرارًا من أن المحكمة الجنائية الدولية تخاطر بعواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدمًا في إصدار أوامر الاعتقال.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أن التشريع قيد الإعداد، لافتًا إلى أنه ومشرعون آخرون من الحزب الجمهوري كانوا على اتصال مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأضاف: "نريد أن نؤكد له أن السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقا وسوف يؤدي إلى نسف العلاقة".

وتابع قوله "لسنا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذا نوع من الاحتياط لإعلامهم بأنهم، إذا فعلوا ذلك، فلدينا هذا التشريع جاهز للتنفيذ. ولن يتم طرحه إلا إذا اضطررنا إلى ذلك". ".

وقال ماكول إن مشروع القانون سيكون مصاحبًا في مجلس النواب لتشريع السيناتور توم كوتون  الذي تم تقديمه في فبراير الماضي، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات.

مجلس النواب مسؤولين إسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية الكونجرس

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