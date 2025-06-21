أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

أعلنت منصة watch it عن طرح عددا من الأفلام خلال الفترة المقبلة ، وهم الاسكندراني، عالزيرو، بعد الشر وذلك يوم ٢٥ يونيو الجاري ، ويعتبر هو العرض الأول لهما على المنصة بعد العرض الأول لهم فى دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم “بعد الشر”

وفيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.