قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبيبي انت هنا في الساحل | شاهد كارين فهمي ملكة جمال مصر برفقة محمد صلاح
حرب إيران وإسرائيل.. أحمد موسى يحذر من أمر خطير: كارثة نووية محتملة
دراسة: شات جي بي تي قد يسبب تراجعًا في القدرات العقلية
البترول: 220 مليون متر مكعب من حقل ظهر في المستقبل
الحرس الثوري الإيراني: الاستهداف في الأهواز كان لمركز إسعاف لا قاعدة عسكرية
60 شحنة .. أخبار سارة من البترول لمنع تخفيف الأحمال في الصيف
البترول: سفن التغييز الـ 3 تجنبنا حدوث أزمة كهرباء في الصيف
استعراض قوة في الشرق الأوسط.. هل اقتربت أمريكا من ضرب إيران؟| باحث سياسي يجيب
فضح أبواق الإعلام الإخواني.. أحمد موسى: حسام الغمري ضيف حلقتي الثلاثاء والأربعاء
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون والتنسيق في ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني
إسرائيل تُدمر منشاة أصفهان النووية الإيرانية
لا تخفيف للأحمال.. أحمد موسى يفتح ملف جهود الدولة لتوفير الغاز الطبيعي | بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن عيد الأب.. من أين جاءت فكرته ولماذا في 21 يونيو

كل ما تريد معرفته عن عيد الأب .. من أين جاءت فكرته ولماذا نحتفل به في 21 يونيو
كل ما تريد معرفته عن عيد الأب .. من أين جاءت فكرته ولماذا نحتفل به في 21 يونيو
عبد الفتاح تركي

عيد الأب .. ربما لا يعرف الكثيرون أنه مثلما هناك عيد للأم يوجد عيد الأب أيضًا، بوصفه رب الأسرة وقائدها وربان السفينة، على الرغم من الدور الكبير للأم في تربية الأبناء والبنات، وقربها منهم، لكن الأب له دور كبير أيضًا، يستحق معه أن يشعر بالامتنان والمحبة من أسرته في يوم عيد الأب الذي يوافق 21 يونيو من كل عام، لذا سنحاول في هذا التقرير معرفة متى بدأ الاحتفال بـ عيد الأب ومن أين جاءت فكرته.

موعد عيد الأب

اليوم الموافق 21 من يونيو هو عيد الأب، وجاءت فكرته من الكاتب الصحفي المصري الراحل مصطفى أمين، منذ عشرات السنين، تكريمًا للآباء الذين ضحوا وعانوا لتربية أولادهم.

اقرأ أيضا:

كل ما تريد معرفته عن عيد الأب .. من أين جاءت فكرته ولماذا نحتفل به في 21 يونيو

بحسب "الأخبار"، فإن فكرة الاحتفال بـ عيد الأب وردت إلى ذهن مصطفى أمين لسنوات عديدة، حتى جاء عام 1985م فكتب في عموده الذي كان تحت عنوان «فكرة!» في صحيفة «أخبار اليوم» مقترحا إقامة عيد الأب، على غرار عيد الأم، وظهرت الفكرة إلى الوجود في العام التالي، ليتم لأول مرة في مصر الاحتفال بعيد الأب في 1986م.

واحتفلت الإذاعة والتليفزيون بـ عيد الأب كما فعلت مع عيد الأم وعيد الحب، كما احتفلت به مدارس عدة، وطلبت المدرسات في بعض المدراس من التلميذات أن يكتبن موضوعات إنشائية عن عيد الأب، وفرح الآباء بـ عيد الأب، بعد أن مكثوا سنوات وسنوات يطالبون بتخصيص يوم في السنة لـ عيد الأب، أسوة بعيد الأم.

كان الراحل مصطفى أمين يرى أن عيد الأب لا يُقدم فيه هدايا، إذ اعترض كثيرًا على تقديم هدايا في عيد الام، لأنها تضيف أعباء على الأسرة المصرية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وكان يؤكد أنه يكفي أن يكتب الابن عدة أسطر إلى أبيه أو أمه، يذكر فضلهما ويقدر تضحياتهما، وتتجمع شمل الأسرة حوله، وإذا لم يكن الأب على قيد الحياة فلنضع زهرة على قبره، وإذا كان يقيم في بلد بعيد، فلنكتب إليه لنعبر له عن مشاعرنا.

كل ما تريد معرفته عن عيد الأب .. من أين جاءت فكرته ولماذا نحتفل به في 21 يونيو

وبحسب ما تناوله الكاتب مصطفى أمين، في عموده “فكرة”، فإن عددًا كبيرا من الشبان والشابات طالبوه بتغيير موعد عيد الأب، لأن هذا اليوم كان يقع في إجازة نصف السنة، وهم يرغبون أن يحتفلوا بهذا العيد الجديد، لكن بعضهم ذكر أنه يرتبط برحلات في هذه المدة، ومنهم منْ اشترى التذاكر، وحجز في الفنادق في تلك المدة، وقالت طالبة في كلية التجارة إنها خصصت إجازة نصف السنة لتسافر إلى أمها في الخرطوم، فماذا تفعل ووالدها يعمل في القاهرة ولا يستطيع أن يغيب عن عمله في هذا اليوم السعيد، لكن والقرار الذي صدر بتحديد عيد الأب ليس قرارًا «قابل للنقض والإلغاء، ولهذا اتفق محررو «لست وحدك» الذين تلقوا هذه الاحتجاجات على أن يقدم موعد عيد الأب إلى يوم السبت 12 يناير قبل إجازة نصف السنة بعدة أيام.

تغيير موعد عيد الأب

ولم يستمر الاحتفال بتلك المناسبة طويلًا، إذ لم يكن النظام السياسي في عهد الرئيس مبارك على وفاق مع مصطفى أمين، وهكذا تم وأد الفكرة، وتجنّب تحفيز الناس على التجاوب معها.

كل ما تريد معرفته عن عيد الأب .. من أين جاءت فكرته ولماذا نحتفل به في 21 يونيو

لكن بعد أن بدأ الاحتفال بهذا اليوم في لبنان، إذ تم تحديد 21 يونيو عيدًا للأب، وأقر الدستور اللبناني هذا اليوم، ومنح إجازة رسمية إلى موظفي القطاع الحكومي، احتفل موقع جوجل في 21 يونيو 2016 بعيد الأب، مقتديًا بلبنان، ما أكد هذا التاريخ يومًا للاحتفال في الشرق الأوسط والدول العربية بـ عيد الأب، ومن هنا، اعتمدت مصر وبعض الدول العربية هذا الموعد، مخالفة لليوم العالمي المتعارف عليه.

عيد الأب تغيير موعد عيد الأب موعد عيد الأب لبنان 21 يونيو عيد الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

ترشيحاتنا

وفد طبى

مساعد وزير الصحة للطب العلاجي يتفقد مستشفيات بالدقهلية ويشيد بمستوى الخدمة

الشاي الأخضر بطور سيناء

إنتاج متميز .. مزارع بـ طور سيناء ينجح فى زراعة "الشاي الأخضر"

محافظ الغربية

الغربية تنفرد بإنهاء تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع القرى.. واعتماد 321

بالصور

عشان البكتيريا والميكروبات.. طريقة تنظيف مبرد المياه

مبرد المياه
مبرد المياه
مبرد المياه

حادث مؤسف في مدرجات باريس سان جيرمان وبوتافوجو بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد