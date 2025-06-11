رسامة 6 قمامصة و91 شماسًا في عيد أبونا يسى بطما

احتفلت إيبارشية طما بالعيد الثالث والستين لنياحة القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث صلى القداس الإلهي نيافة الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما، بمشاركة مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب.

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته ستة من كهنة الإيبارشية قمامصة، وهم:

• القمص إنجليوس موسى

• القمص فام مفيد

• القمص كاراس جرجس

• القمص توماس ناجي

• القمص ميخائيل ثابت

• القمص ميصائيل رشدي

كما رسم ٩١ من أبناء الإيبارشية شمامسة، منهم ٦٦ في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٣ في رتبة أغنسطس (قارئ)، و١٢ في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس).

كانت صلوات عشية العيد قد أُقيمت مساء أمس، وطيَّب خلالها نيافة الأنبا إسحق جسد القمص يسى.

بدأت الاحتفالات منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووُضع أمام الهيكل، وظل طوال فترة الاحتفالات.