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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاستن تيمبرليك لأبنائه في عيد الأب: أشعر بأنني أكثر من محظوظ

جاستن تيمبرليك وابنائه
جاستن تيمبرليك وابنائه
شروق سلامة

عبّر النجم العالمي جاستن تيمبرليك عن مشاعره العميقة تجاه أبوّته في رسالة دافئة نشرها على إنستغرام بمناسبة عيد الأب، يوم الأحد 15 يونيو.


 

النجم البالغ من العمر 44 عامًا، والمتزوج من الممثلة جيسيكا بيل منذ عام 2012، شارك مجموعة من الصور مع ولديه سيلاس (10 أعوام) وفينيس (4 أعوام)، وكتب في تعليق مفعم بالمشاعر:

“لا توجد مكافأة أو مسؤولية أعظم شعرت بها في حياتي أكثر من كوني أبًا. أن أعلّم وأتعلّم في الوقت نفسه… أشعر بأنني أكثر من محظوظ.”

وأضاف:

“أرى والديّ، وجديّ، وأعمامي بشكل أوضح كل عام أعيش فيه هذه التجربة. وأرى نفسي بشكل أوضح في كل لحظة أقضيها مع أولادي، وأنا أراقبهم وهم يكبرون ويتشكلون.”


وأكد تيمبرليك أن ما يعيشه كأب لا يُقدّر بثمن:

“لا يمكن وضع ثمن على هذا النوع من الثروة الحقيقية التي تنتقل عبر الأجيال.”

وختم رسالته بتحية لجميع الآباء حول العالم:

“لكل الآباء في هذا العالم… تحية كبيرة! عيد أب سعيد!”


 


 

جيسيكا بيل: “أنا الأم المملة في نظرهم”


 


 

وكانت جيسيكا بيل قد تحدثت مؤخرًا عن تجربتها كأم خلال ظهورها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون، حيث سُئلت إن كان أبناؤها يدركون مدى شهرة والديهم. أجابت بضحك:

“لا، على الإطلاق!”

وأوضحت أن ولديها يعتبران والدهم “نوعًا ما رائع” بسبب الموسيقى، لكنها نفسها “مملة جدًا” من وجهة نظرهم.


وفي مقابلة أخرى مع مجلة InStyle، تحدثت عن كيفية تنسيقها وجدول زوجها بما يسمح لأحدهما دائمًا بالبقاء مع الأطفال:

“نحاول أن نعمل بالتناوب، لكن الأمور لا تسير دائمًا كما نخطط، بسبب طبيعة عملنا. نحاول أن نكون مثل أي والدين آخرين: ’أنت هتروح التنس؟ طيب أنا هروح أجيب الحاجة التانية’.”


وأضافت أن وجود دائرة دعم قوية من النساء حولها ساعدها كثيرًا:

“أنا محظوظة جدًا بوجود نساء مذهلات حولي، هنّ الدعائم التي ساندتني طوال حياتي. وبصراحة، أعتبر زوجي من ضمنهن. هو أفضل أصدقائي.”

احتفالات سابقة بعيد الأب


وكان تيمبرليك قد نشر العام الماضي أيضًا رسالة مؤثرة بمناسبة عيد الأب، وصف فيها ولديه بأنهما “أعظم هديتين في حياته”، مضيفًا:

“أتعلم عن نفسي كل يوم فقط لأنكما اخترتما أن أكون والدكما. سأكون دائمًا هنا لأرفعكما وأدعمكما، ولن أغفل أبدًا عن إغراقكما بنكات الآباء المزعجة.”



 

جاستن تيمبرليك إنستغرام عيد الأب

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