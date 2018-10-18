موجه حارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة وأمطار متوقعة على الوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة من بداية الأسبوع القادم، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة وشمال الصعيد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى معدل درجات الحرارة سيشهد ارتفاع ملحوظا ابتداءا من اليوم، الذي تسجل فيه القاهرة 28 درجة، حتى تصل إلى يوم الأحد المقبل إلى 35 درجة ليكون الطقس حار، وتصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين إلى 37 درجة مئوية.