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أصل الحكاية

أزارو .. النجم الذى قهر السخرية فى مصر وأصبح هدف كبار أندية أوروبا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:47 م
وليد أزارو
وليد أزارو
عمرو الحلوانى
أصبح المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى واحدا من أهم وأقوى اللاعبين داخل الدورى الممتاز فى ظل المستويات الفنية والبدنية الرائعة التى يقدمها خلال الفترات الأخيرة.

ونجح وليد أزارو فى خطف الأنظار إليه، وبات اللاعب الأهم فى تشكيل الاهلى وفقا لآراء الجميع، سواء كانوا متابعين أو محللين أو محبين للساحرة المستديرة فى ظل القدرات الخاصة التى يمتلكها اللاعب ودوره المؤثر للغاية مع الفريق الأحمر فى العديد من المباريات .

واستطاع أزارو قلب الطاولة على الجميع بعد أن كان "مادة خام" للسخرة والتريقة نتيجة ضياعه للعديد من الأهداف فى أول أيامه مع الأهلى رغم تحركاته المميزة للغاية إلى أن أصبح اللاعب الاكثر تأثيرا داخل أركان القلعة الحمراء، وبات غيابه يمثل رعبا حقيقا لدى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نتيجة الاعتماد عليه بشكل كبير فى اختراق دفاعات الفرق المنافسة.

ولعب حسام البدرى دورا كبيرا فى وصول أزارو إلى ما هو عليه الأن نتيجة الصبر عليه فى الأيام الأولى له مع المارد الأحمر حتى نجح فى اكتساب الثقة وبات النجم الأول للفريق .

وأصبح النجم المغربى أزارو هدفا للعديد من الأندية الأوروبية التى تسعى إلى ضمه خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مارسيليا الفرنسى وغيرها من الأندية ، وكان الاهلى تلقى عرضا مغريا قبل انطلاق الموسم من أجل ضم أزارو مقابل 10 مليون يورو.

وانضم أزرو إلى الأهلى بعد متابعة مقننة من قبل علاء ميهوب رئيس الجنة الفنية بالأهلى والذى عرضه على الجهاز الفنى حينها بقيادة حسام البدرى وعلى الفور قرر ضم اللاعب بعد أن أبدى قناعاته بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

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