ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. لقاء الخميسي بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
محمد بدران
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأبدى متابعو "الخميسي" إعجابهم بإطلالتها الجميلة والأنيقة.

وظهرت النجمة "لقاء" بإطلالة مختلفة، ببنطلون اسود خطف أنظار الجميع.

انتهت الخميسي من تصوير مسلسل "أبواب الشك" والمقرر عرضه على شاشة التليفزيون خلال موسم الشتاء، المسلسل بطولة خالد سليم، ولقاء الخميسي، وأحمد صلاح حسني، وتامر شلتوت، ونبيل عيسى، وعائشة بن أحمد.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة أصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، ومع تصاعد الأحداث يُكتشف أن هناك "جريمة قتل" حدثت منذ 10 سنوات، ويعاد فتح أوراقها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب.
شاهد .. لقاء الخميسي بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار
شاهد .. لقاء الخميسي بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار
شاهد .. لقاء الخميسي بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

مصر تتوج ببرونزية كرة الصالات بأولمبياد الشباب على حساب الأرجنتين

معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

بوتين يعلق على قضية اختفاء خاشقجي

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

الداخلية: الإفراج عن 840 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

أميرة جمال لـ صدى البلد: انتمائي الكروي سر.. وأتمنى انتهاء خلافات جماهير الأهلي والمصري..فيديو

حلا شيحا توجه رسالة لشقيقتها بعد عودتها من كندا.. صور

الأرصاد تحذر من موجة غير مستقرة تضرب البلاد ابتداء من الاثنين المقبل

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

فيديو

مصطفى خليل: مصر منفذ مهم للسلع والمنتجات الروسية.. فيديو
ولي أمر يعاني من طلبات المدارس: عايزين فاصوليا وعدس.. فيديو
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية مدعمة في الخانكة.. فيديو
البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...