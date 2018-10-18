شاهد .. لقاء الخميسي بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها بصورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأبدى متابعو "الخميسي" إعجابهم بإطلالتها الجميلة والأنيقة.



وظهرت النجمة "لقاء" بإطلالة مختلفة، ببنطلون اسود خطف أنظار الجميع.



انتهت الخميسي من تصوير مسلسل "أبواب الشك" والمقرر عرضه على شاشة التليفزيون خلال موسم الشتاء، المسلسل بطولة خالد سليم، ولقاء الخميسي، وأحمد صلاح حسني، وتامر شلتوت، ونبيل عيسى، وعائشة بن أحمد.



وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة أصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، ومع تصاعد الأحداث يُكتشف أن هناك "جريمة قتل" حدثت منذ 10 سنوات، ويعاد فتح أوراقها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب.