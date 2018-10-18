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رياضة

نتائج الجولة السابعة لدوري القسم الثاني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أسفرت مباريات الأسبوع السابع لدوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم الخميس، عن النتائج التالية :

في المجموعة الأولى، تعادل أسوان مع تحرير أسوان سلبيا، وبنفس النتيجة تعادل سوهاج مع الالمونيوم، وتعادل ناصر ملوي مع تليفونات بني سويف بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل ديروط مع طهطا، والنصر للتعدين مع الفيوم، وفاز بني سويف على الوليدية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز الإعلاميين على المنيا بهدفين مقابل هدف.

وفي المجموعة الثانية، فاز إف سي مصر على جمهورية شبين بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز النصر على الزرقا وكوكاكولا على سيراميكا كليوباترا، وتعادل المريخ مع القناة بهدف لكل منهما، وتعادل منتخب السويس مع بورتو السويس سلبيا، وفاز الترسانة على دمياط بثلاثة أهداف دون رد، وفاز الشمس على أبي صقل بخمسة أهداف دون مقابل.

وفي المجموعة الثالثة، فاز الأوليمبي على فاركو بهدفين مقابل هدف، ودمنهور على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز غزل المحلة على الجزيرة بمطروح، وتعادل الرجاء وطنطا سلبيا، وبنفس النتيجة كفر الشيخ مع بلدية المحلة ، وتعادل تلا مع الحمام بأربعة أهداف لكل منهما، وتعادل المنصورة وسيدي سالم بهدف لكل منهما.
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