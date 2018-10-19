الأرصاد: موجة حارة تجتاح المحافظات بدءا من اليوم..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف الذي نمر به في الوقت الحالي، نشهد فيه الكثير من التقلبات الجوية.



وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أنه اعتبارًا من اليوم سوف نشهد موجة حارة تصل لذروتها يوم الأحد، مشيرًا إلى أن القاهرة قد تصل درجة الحرارة بها حتى 35 درجة.



وأشار "شاهين" إلى أن هناك شبورة صباحية كثيفة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، إضافة لفرص سقوط أمطار غزيرة على أغلب محافظات الجمهورية.

