رئيس أكاديمية الأزهر: أولوية لتطوير البرامج التدريبية علميا ودعويا

أجرى الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، جولة تفقدية اليوم لمتابعة سير الدورات التدريبية المنعقدة بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار دعم جهود تنمية قدرات وعّاظ الأزهر الشريف والباحثين، وتعزيز كفاءتهم العلمية والدعوية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وخلال الجولة، التقى بالمحاضرين، حيث دار حوار حول محاور البرامج التدريبية وأهدافها العلمية والتطبيقية، مشيدًا بما يُقدَّم من محتوى متخصص يسهم في ترسيخ الوعي الرشيد، والتعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة وفق منهج علمي منضبط.

كما حرص على التواصل مع السادة وعّاظ الأزهر الشريف والباحثين المشاركين، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير البرامج التدريبية، ومتابعًا مدى استفادتهم من المادة العلمية المقدمة، مؤكدًا أن الأكاديمية تولي عناية خاصة ببناء المهارات الدعوية والعلمية، بما يتلاءم مع تطورات الواقع وتحدياته.

شهدت الأكاديمية اليوم تنفيذ عدد من الدورات المتخصصة، من أبرزها: دورة “التحكيم الأسري”، ودورة “الفساد الإداري وسبل مكافحته”، ودورة “الإرشاد الأسري”، ودورة “الحداثة والخطاب الديني”، إلى جانب دورة " ملامح الشخصية الأزهريّة"، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف إعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على الإسهام الفاعل في بناء المجتمع وتعزيز استقراره.

