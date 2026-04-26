إلهام أبو الفتح
ديني

وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

إيمان طلعت

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور/ بـيوسف بلمهدي، صباح اليوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٦م بمقر الوزارة، وفود الأئمة المشاركين في دورة " إعداد الداعية المعاصر"،  التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجزائر ومصر في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.

وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير في كلمته التوجيهية أهمية هذه الدورة في تنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة، مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط، وتعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي، بما يعكس ثقة الدولة الجزائرية في كفاءاتهم ويعزز حضورها العلمي والدعوي على الساحة الدولية.

كما ثمّن معاليه الجهود العلمية والدعوية التي يضطلع بها الأزهر الشريف، مشيدًا بالدور الريادي لفضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ منهج الإسلام الصحيح على مستوى العالم، ومؤكدًا عمق الشراكة والتعاون المثمر مع هذه المؤسسة العريقة.

وأشار إلى أهمية تمثيل الجزائر بصورة مشرفة من خلال الالتزام السلوكي والأداء العلمي المتميز، منوهًا بأثر البرامج التدريبية المشتركة في تأهيل الأئمة وتبادل الخبرات. وفي ختام اللقاء، دعا المشاركين إلى نقل ما يكتسبونه من معارف وخبرات إلى زملائهم بعد عودتهم، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخدمة المسجدية داخل الجزائر.

وفي سياق متصل، صرّح فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن الأزهر الشريف يولي عناية كبيرة—برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب—بتأهيل الأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الجزائر الشقيقة، وذلك في إطار رسالته العالمية في نشر المنهج الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

وأضاف أن هذه الجهود تتجسد من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية الأزهر العالمية، والتي تُعنى بصقل المهارات العلمية والدعوية، وبناء كوادر قادرة على التعامل مع قضايا العصر بكفاءة ووعي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تستعد لاستقبال سبعة وفود دولية في دورتها القادمة، تضم مشاركين من دول: (الجزائر، وغانا، ونيجيريا، والهند، ومدغشقر، وبنغلاديش، وتوجو)، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنطلق في ٢ مايو المقبل، وتستمر مدة شهرين.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

المجني عليه

تأجيل استئناف المتهم في جريمة المنشار الكهربائي بالإسماعيلية لـ 31 مايو

المستشار وجدي عبد المنعم

تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري لـ 23 يونيو

الملتقى

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة الجامعات لتنظيم ملتقى معايشة .. صور

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد