وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر العالمية

استقبل وزير الشؤون الدينية و الأوقاف الدكتور/ بـيوسف بلمهدي، صباح اليوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٦م بمقر الوزارة، وفود الأئمة المشاركين في دورة " إعداد الداعية المعاصر"، التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجزائر ومصر في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.

وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير في كلمته التوجيهية أهمية هذه الدورة في تنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة، مشددًا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط، وتعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي، بما يعكس ثقة الدولة الجزائرية في كفاءاتهم ويعزز حضورها العلمي والدعوي على الساحة الدولية.

كما ثمّن معاليه الجهود العلمية والدعوية التي يضطلع بها الأزهر الشريف، مشيدًا بالدور الريادي لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ منهج الإسلام الصحيح على مستوى العالم، ومؤكدًا عمق الشراكة والتعاون المثمر مع هذه المؤسسة العريقة.

وأشار إلى أهمية تمثيل الجزائر بصورة مشرفة من خلال الالتزام السلوكي والأداء العلمي المتميز، منوهًا بأثر البرامج التدريبية المشتركة في تأهيل الأئمة وتبادل الخبرات. وفي ختام اللقاء، دعا المشاركين إلى نقل ما يكتسبونه من معارف وخبرات إلى زملائهم بعد عودتهم، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخدمة المسجدية داخل الجزائر.

وفي سياق متصل، صرّح فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن الأزهر الشريف يولي عناية كبيرة—برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب—بتأهيل الأئمة والدعاة الوافدين من مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الجزائر الشقيقة، وذلك في إطار رسالته العالمية في نشر المنهج الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

وأضاف أن هذه الجهود تتجسد من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية الأزهر العالمية، والتي تُعنى بصقل المهارات العلمية والدعوية، وبناء كوادر قادرة على التعامل مع قضايا العصر بكفاءة ووعي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تستعد لاستقبال سبعة وفود دولية في دورتها القادمة، تضم مشاركين من دول: (الجزائر، وغانا، ونيجيريا، والهند، ومدغشقر، وبنغلاديش، وتوجو)، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنطلق في ٢ مايو المقبل، وتستمر مدة شهرين.