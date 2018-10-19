أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول الكريم كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية بفاتحة الكتاب وسورة، وجمهور العلماء قالوا إن هذه هي السنة.





وأضاف عثمان، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال (هل يجوز قراءة القرآن في آخر ركعتين من الصلاة الرباعية؟ | فتاوى الناس؟ أن بعض العلماء أجاز ذلك منهم الإمام الشافعي فقال (يجوز للمصلى أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة فى الركعتين الأخيرتين.



