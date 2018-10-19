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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول الكريم كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية بفاتحة الكتاب وسورة، وجمهور العلماء قالوا إن هذه هي السنة.

وأضاف عثمان، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال (هل يجوز قراءة القرآن في آخر ركعتين من الصلاة الرباعية؟ | فتاوى الناس؟ أن بعض العلماء أجاز ذلك منهم الإمام الشافعي فقال (يجوز للمصلى أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة فى الركعتين الأخيرتين.

وأشار إلى أن هذا الأمر غير منكر وبعض العلماء أجازه، ولو لم يقرأ فى الصلاة كلها إلا بفاتحة فقط فهذا جائز ولو قرأ الفاتحة وسورة فالصلاة صحيحة.
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