تأجيل طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بسبب تقلبات الأسواق العالمية

قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم راس مال شركة الشرقية للدخان فى البورصة.

وأوضح بيان اصدرته اللجنة ان هذا القرار جاء في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التي تواجه عددا كبيرا من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية وهى أمور ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبا على سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي.

وأضاف البيان أن اللجنة العليا لادارة برنامج الطروحات ترجع قرار الإرجاء ايضا.

نتيجة أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم احكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة على "يتحدد سعر الطرح ... بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول ... في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".



