ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تأجيل طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بسبب تقلبات الأسواق العالمية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
علياء فوزى
قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم راس مال شركة الشرقية للدخان فى البورصة.

وأوضح بيان اصدرته اللجنة ان هذا القرار جاء في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التي تواجه عددا كبيرا من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية وهى أمور ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبا على سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي.

وأضاف البيان أن اللجنة العليا لادارة برنامج الطروحات ترجع قرار الإرجاء ايضا.
نتيجة أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم احكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة على "يتحدد سعر الطرح ... بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول ... في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".

وأكد البيان حرص وإصرار الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية على النحو المعلن وبشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة للاقتصاد المصري من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم في تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير. لذا فسيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء.
loading...

ترشيحاتنا

حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

لأول مرة .. اختيار مصر ضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الألماني العربي

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط.. فيديو

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

ضبط 70 حالة تحرش جنسى بالبحيرة

الإسكان: إعفاءات بنسب محددة من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر

فى يومه العالمى..7 علاجات منزلية لـ التهاب المفاصل

الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

شاهد .. عودة حلمى عبد الباقى بلوك جديد بعد فترة غياب

مصر مهددة بالخطر..حروب المياه ستشتعل بسبب تغير المناخ وزيادة السكان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو
طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟