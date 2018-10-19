الزراعة تتابع تطعيم الخيار والبطيخ والري بالتنقيط بالدقهلية

زار المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية والمهندس محمد عبد الله مدير مديرية الزراعة بالدقهلية ومهندسي البساتين بالوزارة بزيارة معمل تطعيم شتلات الخضر الخيار والبطيخ بناحية منشية شومان بلقاس بالدقهلية وتفقد مراحل الانتاج من التطعيم والتحصين والأقلمة ثم الزراعة وتفقد زراعات البطاطس التي تروى بالتنقيط في أراضي طينية قديمة والمرور على زراعات الطماطم بجمعية ١٥ مايو بالدقهلية.



وأكد عطا أنها لم تكن جولة تفقدية فحسب ولكنها كانت إرشادية أيضا من أجل الوصول إلى زراعة ١٠٠٠ فدان بالري بالتنقيط في الأراضي القديمة، وهو عمل ثلاث سنوات من الجهد والعرق واللقاءات المستمرة مع المزارعين، الذين نفذوا ذلك النموذج بعد تأكدهم من اقتصاديته حيث يوفر ثلثى تكاليف التسميد والري والمكافحة مما يعظم الإنتاج من وحدة المساحة.